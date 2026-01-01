Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Heute bin ich gelb

SAT.1Staffel 1Folge 19
Heute bin ich gelb

Heute bin ich gelbJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 19: Heute bin ich gelb

24 Min.Ab 12

Ein Mädchen läuft täglich mit unterschiedlichen Perücken herum. Was verbirgt das Kind, dass es sogar nach einem Sturz, der eine Kopfverletzung verursacht haben könnte, die Perücke unter keinen Umständen abnehmen möchte? - Ein 11-jähriger Junge verwandelt das Kinderzimmer in einen Müllberg. Möchte er mit seinem messieartigen Verhalten den kleinen Bruder rausekeln, mit dem er sich das Zimmer teilt? Oder hat sein zwanghaftes Verhalten einen anderen Hintergrund?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen