Die Familienhelfer
Folge 17: Mein Kind, kein Kind
23 Min.Ab 12
Nach der heimlichen Hochzeit ihrer jüngeren Schwester will Jenni die in den letzten Monaten entstandene Eiszeit zwischen ihnen beenden. Ist der neue Mann ihrer Schwester schuld an der ungeklärten Distanz? Ein sechsjähriger Junge will sich so viele Wackelzähne wie möglich beschaffen und schreckt auch nicht davor zurück, sie sich selbst herauszuziehen. Seine Mutter ist besorgt: Was, wenn er sich dabei verletzt? Erhofft der Junge sich von der Zahnfee eine große Belohnung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1