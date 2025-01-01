Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 17
Folge 17: Mein Kind, kein Kind

23 Min.Ab 12

Nach der heimlichen Hochzeit ihrer jüngeren Schwester will Jenni die in den letzten Monaten entstandene Eiszeit zwischen ihnen beenden. Ist der neue Mann ihrer Schwester schuld an der ungeklärten Distanz? Ein sechsjähriger Junge will sich so viele Wackelzähne wie möglich beschaffen und schreckt auch nicht davor zurück, sie sich selbst herauszuziehen. Seine Mutter ist besorgt: Was, wenn er sich dabei verletzt? Erhofft der Junge sich von der Zahnfee eine große Belohnung?

