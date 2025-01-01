Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 24
23 Min.Ab 12

Eine Achtjährige malt in der Schule Bilder von sich mit einem fremden Mann und spielt mit ihren Puppen Szenen nach, die sie mit dem Unbekannten in zärtlichen Situationen zeigen. Als sie dann mit einem Aufsatz nach Hause kommt, in dem sie ein romantisches Date mit beschreibt, sind ihre Eltern in größter Sorge: Wer ist der Fremde, den das Mädchen zu treffen scheint?

