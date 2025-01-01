Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Die Milch machts

SAT.1Staffel 1Folge 33
Die Milch machts

Die Milch machtsJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 33: Die Milch machts

23 Min.Ab 12

Ein 9-Jähriger wird dabei ertappt, wie er versucht Muttermilch zu verkaufen, die für seine sechs Monate alte Schwester bestimmt war. Die Expertin soll herausfinden, ob nur allein Eifersucht auf das Geschwisterchen die Antwort ist. Ein 13-jähriges Mädchen leidet seit kurzem unter heftigen Ess-Attacken und starken Stimmungsschwankungen. Als die Mutter eine Packung Antibabypillen findet, vermutet diese, dass der deutlich ältere Freund ihrer Tochter damit zu tun haben könnte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen