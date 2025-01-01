Die Familienhelfer
Folge 8: Kim auf Konfro-Kurs
22 Min.Ab 12
Die neunjährige Kim verwandelt das Badezimmer in eine Sauna und verliert dabei das Bewusstsein! Will sie um jeden Preis ihre Mutter provozieren? Oder steckt eine ganz andere innere Not hinter ihrem Konfro-Kurs? - Ein siebenjähriger Junge zerstört das ersparte Bargeld der Familie mithilfe eines Schredders! Was treibt das Kind an und kann die Familienhelferin nicht nur dem Kind helfen, sondern die Familie auch vor dem Ruin retten?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1