Folge 14: Avageddon
Zwei Teenie-Schwestern hassen sich urplötzlich bis aufs Blut. Als die Streitereien eskalieren, muss sogar der Rettungswagen anrücken. Was ist nur zwischen den sonst so harmonischen Mädchen vorgefallen? - Ein achtjähriger Junge will sein Zimmer nicht mehr verlassen und besteht auf die Nähe mindestens eines Elternteils. Warum sucht er so vehement nach Schutz und Aufmerksamkeit?
