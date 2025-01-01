Die Familienhelfer
Folge 3: Die Schwarzseherin
23 Min.Ab 12
Marina bemerkt, dass ihre siebenjährige Tochter immer häufiger traurig von den Besuchen bei ihrem leiblichen Vater zurückkehrt. Als die kleine Emma sogar unaufmerksam vor ein Fahrrad läuft und nur mit Glück nahezu unverletzt bleibt, sucht Marina besorgt Hilfe bei einer Familienhelferin. - Als der sechsährige Jonas sich erneut weigert, zur Schule zu gehen, beschleicht seine Mutter Susanna ein mulmiges Gefühl. Warum will der Kleine neuerdings das Haus nicht mehr verlassen?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1