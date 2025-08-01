Die fliegenden Ärzte
Folge 10: Unheimliche Begegnungen
45 Min.Ab 6
Auf dem Besitz des alten Rodney veranstalten die "Flying Doctors" ein Picknick. Dabei sollen Kinder mit Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut gemacht werden. Als Rodney bei der Gelegenheit behauptet, er habe einen Hausgeist, nimmt Marty ihn nicht ernst. Marty übernachtet in dem Zimmer, in dem der Geist spuken soll. Tatsächlich bekommt er in der Nacht Besuch - doch das ist alles andere als ein Geist.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH