Der Anthropologe Phillip Wilson will eine Höhle der Aborigines erforschen. Winjin bewacht die heilige Stätte. Er warnt den Wissenschaftler - vergeblich: Wilson stürzt in der Höhle in einen Schacht. Er muß von den "Flying Doctors" gerettet werden. Zunächst wird nur ein Beinbruch behandelt. Doch dann wird der Anthropologe plötzlich ernsthaft krank. Wilsons Frau Virginia hält dies für das Ergebnis eines Fluchs der Aborigines.

