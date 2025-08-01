Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Der Regenmacher

Staffel 3Folge 20
Der Regenmacher

Die fliegenden Ärzte

Folge 20: Der Regenmacher

46 Min.Ab 12

Wegen der anhaltenden Dürre in Coopers Crossing fürchten Sam und Emma, ihre Farm zu verlieren. Als Vic nach Broken Hill fährt, vertritt Marty ihn an der Bar. Emma ist sauer, dass Marty ihren Betrieb im Stich lässt. Sie kündigt ihm. Dann kommt es in der Bar auch noch zu einer Schlägerei. Als Marty schließlich ohne Hintergedanken bei Paula im Zimmer übernachtet, kriegt er auch noch Ärger mit Sam.

