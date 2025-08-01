Die fliegenden Ärzte
Folge 11: Kein Weg zurück
46 Min.Ab 6
Ann lebt ganz allein auf ihrer Farm. Sie steht kurz vor dem Ruin. Das freut Baxter, der das Anwesen schon lange kaufen will. Schließlich willigt Ann ein. Doch Baxters erstes Angebot schlägt sie aus. Sie hofft, den Preis durch eine Versteigerung in die Höhe treiben zu können. Das gelingt ihr auch: Baxter wird überboten - und zwar von Sam: Emma und ihre zukünftigen Kinder sollen ein richtiges Zuhause haben.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH