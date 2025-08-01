Die fliegenden Ärzte
Folge 3: Die Surf-Champions
45 Min.Ab 6
Marty durchlebt gerade ein seelisches Tief. Er träumt von einem "Surfer-Paradies". Seine Freunde organisieren ein Surffest. Cameron Marshall erfährt zufällig, daß sich seine Eltern scheiden lassen wollen. Er simuliert eine Krankheit. Damit will er seine Eltern bewegen, zusammenzubleiben. Diese Methode hatte beim Tod seines Bruders vor vier Jahren schon Erfolg. Doch zweimal wirkt der Trick nicht.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH