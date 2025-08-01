Zum Inhalt springenBarrierefrei
BetaStaffel 3Folge 16
45 Min.Ab 12

Todds Zerrung ist bald geheilt. Seiner Agoraphobie werden Dr. Chris Randall und ihr Team nicht Herr. In der Klinik findet Todd einen Freund, den Jungen Danny. Todd muss einen Anfall Dannys mitansehen. Er bezwingt seine Angst und lernt so, seine eigene Krankheit zu kontrollieren. D. J. wird nicht damit fertig, dass ihm die Haare ausfallen. Er trägt nur noch Hut, bestellt sich ein Haarwuchsmittel und lässt Geoffrey Tests machen. Das Ergebnis ist frustrierend.

