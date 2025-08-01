Die fliegenden Ärzte
Folge 5: Die Uhr ist abgelaufen
45 Min.Ab 12
Sams Freund Bob Archer ist Pilot eines Flugzeugs zur Schädlingsbekämpfung. Seit sein Sohn durch ein Pestizid ums Leben gekommen ist, setzt sich Bob radikal für den Umweltschutz ein. Aus Protest gegen die Umweltpolitik der Regierung fliegt er nach Canberra. Er droht, das Pestizid in den Trinkwassersee abzulassen. Bevor es zu Verhandlungen kommt, stürzt Bobs Maschine mit einem Motorschaden ab.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH