Die fliegenden Ärzte

Roxanne

BetaStaffel 3Folge 9
Roxanne

Die fliegenden Ärzte

Folge 9: Roxanne

45 Min.Ab 12

Emma ist auf der Rückfahrt von einem Kunden. Aus heiterem Himmel wird sie von einem Gangsterpärchen entführt: Roxanne und ihr Partner Kenny sind nach einem missglückten Überfall mit ihrem Wagen liegengeblieben. Kenny ist zudem verwundet. Roxanne zwingt Emma, für ihren verwundeten Komplizen Hilfe zu holen. Die beiden Ganoven halten Emma und Chris in einer alten Scheune fest. Die Verzweifelten sind zu allem bereit.

