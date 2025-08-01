Die fliegenden Ärzte
Folge 12: Der verlorene Sohn
45 Min.Ab 6
Hal MacDonald stirbt an Herzstillstand. Bei seiner Beerdigung taucht auch der vermisste Sohn Johnnie auf. Johnnie und Harry sind Zwillinge. Beide waren in Vietnam, wo Johnnie desertierte. Dies hatte Harry seinem Vater Hal verschwiegen. Harry, der von seinem Vater ein Nierenleiden geerbt hat, braucht dringend eine Spenderniere. Natürlich wäre die seines Zwillingsbruders ideal. Doch er ist zu stolz, um Johnnie danach zu fragen.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH