Die fliegenden Ärzte

Staffel 3Folge 21
Folge 21: Zwei ungleiche Brüder

45 Min.Ab 6

Geoffrey Standishs Bruder Barry kommt nach Coopers Crossing. Die Einwohner der Stadt sind erstaunt: Geoffrey hat seinen Bruder und auch seine restliche Familie nie erwähnt. Er scheint eine Abneigung gegen Barry zu hegen. Das ist umso erstaunlicher, als Barry durch seine Aufgeschlossenheit und Hilfsbereitschaft bei allen sehr schnell beliebt ist. Nur Vic erkennt, dass sich Barry gern auf Kosten anderer in den Mittelpunkt stellt.

