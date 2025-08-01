Die fliegenden Ärzte
Folge 24: Achtung Ufos!
45 Min.Ab 12
Dr. Geoffrey Standish und seine Mannschaft sind auf dem Rückflug von einem Hausbesuch. Sie geraten in ein schweres Gewitter. Das Flugzeug wird von einem Blitz getroffen. Zur gleichen Zeit verunglückt ein Wohnmobil. Einer der Insassen beschreibt den Unfall als einen Zusammenstoß mit einem Ufo. Und dann werden am Wagen auch noch Spuren von Radioaktivität festgestellt. Eine Sensation bahnt sich an.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH