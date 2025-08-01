Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Wechselfälle

Staffel 3Folge 33
Wechselfälle

WechselfälleJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 33: Wechselfälle

45 Min.Ab 12

Nancys Schwester muss unbedingt in eine Spezialklinik nach New York. Doch weder Nancy noch Vic bringen die nötigen 100.000 Dollar auf. Es gibt nur einen Ausweg: Vic muss seinen Pub verkaufen. Da kommt der heimatlose Luke Mitchell gerade recht. Er strandet nach einem Autounfall in Coopers Crossing. Mit Baxters Geld kauft er Vics Pub. Vic verlässt den Ort - mit der Versicherung wiederzukommen

