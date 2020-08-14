Die Garten-Retter
Folge vom 14.08.2020: Tschüss, rosa Terrasse!
19 Min.Folge vom 14.08.2020
Chris Lambton trifft im Baumarkt auf die Heimwerker John und Kyle, die erst vor kurzem ihr erstes eigenes Haus bezogen haben. Das Problem: Eine viel zu kleine und rosafarbene Terrasse. Nach so einem Fall hat unser Host gesucht! Mit seinem Team verwandelt er den Hinterhof in einen zeitgemäßen Garten mit bunten Blumen, einer schattigen Laube und einem großzügigen Essbereich.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.