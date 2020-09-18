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Die Garten-Retter

Riesengarten, Riesenfreude

HGTVFolge vom 18.09.2020
Riesengarten, Riesenfreude

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Die Garten-Retter

Folge vom 18.09.2020: Riesengarten, Riesenfreude

19 Min.Folge vom 18.09.2020

Chris Lambert sucht in Charleston nach der typischen Gastfreundschaft des Südens und nach hässlichen Gärten. Fündig wird er bei Brooke und Matt, die mit ihrem über 6000 Quadratmeter großen Garten maßlos überfordert sind. Der Garten-Retter plant ein Makeover mit einer gepflasterten Terrasse und Landhaustisch, einer Natursteinmauer und Feuerstelle sowie einen Rankbogen mit vielen einheimischen Pflanzen.

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