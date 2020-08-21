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Die Garten-Retter

Sieg der Landschaftslotterie

HGTVFolge vom 21.08.2020
Sieg der Landschaftslotterie

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Die Garten-Retter

Folge vom 21.08.2020: Sieg der Landschaftslotterie

19 Min.Folge vom 21.08.2020

Chris Lambton durchforstet einen Baumarkt, um eine Gartenrenovierung zu verschenken. Diesmal können sich die glücklichen Gewinner Rachelle und Jason über eine neue Veranda mit Holzboden und schattigem Lounge-Bereich, einer Grill-Station mit Outdoor-Küchentresen, einem Gartenbrunnen mit Feuerstelle und widerstandsfähigen Pflanzen freuen.

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