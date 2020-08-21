Sieg der LandschaftslotterieJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 21.08.2020: Sieg der Landschaftslotterie
19 Min.Folge vom 21.08.2020
Chris Lambton durchforstet einen Baumarkt, um eine Gartenrenovierung zu verschenken. Diesmal können sich die glücklichen Gewinner Rachelle und Jason über eine neue Veranda mit Holzboden und schattigem Lounge-Bereich, einer Grill-Station mit Outdoor-Küchentresen, einem Gartenbrunnen mit Feuerstelle und widerstandsfähigen Pflanzen freuen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.