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Die Garten-Retter

Die Magie des Feuers

HGTVFolge vom 04.09.2020
Die Magie des Feuers

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Die Garten-Retter

Folge vom 04.09.2020: Die Magie des Feuers

19 Min.Folge vom 04.09.2020

Kellys und Nickis Garten aus den 50er-Jahren muss unbedingt in die Gegenwart befördert werden! Chris und sein Team verwandeln den Außenbereich deshalb in ein zeitgemäßes Gartenwohnzimmer mit allem, was das Herz begehrt: Darunter eine coole Terrasse mit Kieseinfassung, eine L-förmige Veranda aus Holz und eine selbstgebaute Feuerstelle.

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