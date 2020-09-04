Die Garten-Retter
Folge vom 04.09.2020: Die Magie des Feuers
19 Min.Folge vom 04.09.2020
Kellys und Nickis Garten aus den 50er-Jahren muss unbedingt in die Gegenwart befördert werden! Chris und sein Team verwandeln den Außenbereich deshalb in ein zeitgemäßes Gartenwohnzimmer mit allem, was das Herz begehrt: Darunter eine coole Terrasse mit Kieseinfassung, eine L-förmige Veranda aus Holz und eine selbstgebaute Feuerstelle.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
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