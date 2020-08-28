Die Garten-Retter
Folge vom 28.08.2020: Bambusdeck mit eigener Bar
20 Min.Folge vom 28.08.2020
Abbey und Jason haben es im Baumarkt auf Chris Lambton abgesehen und haben Glück - der Garten-Retter folgt ihnen nachhause in ihren heruntergekommenen Garten. Mithilfe von Freunden und Familie verwandelt er ihn in einen traumhaft schönen Garten - mit Bambus-Terrasse, begrünter Wand, Kunstrasen, Kamin und einer tollen Bar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.