Die Garten-Retter
Folge vom 11.09.2020: Beach-Feeling in San Diego
19 Min.Folge vom 11.09.2020
Chris Lambton macht sich in San Diego auf die Suche nach verzweifelten Gartenbesitzern, die unbedingt Hilfe brauchen. Der Heimwerker-Lottogewinn wartet diesmal auf die frischen Hausbesitzer Brent und Mariah, die noch mitten in der Renovierung stecken. Chris verwandelt ihren Garten in einen Strandgarten mit einer bunten Terrasse, einer Pergola, einem maßgefertigten Esstisch und einer Surfbrett-Bar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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