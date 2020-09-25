Die Garten-Retter
Folge vom 25.09.2020: Lounge mit Blick aufs Meer
19 Min.Folge vom 25.09.2020
Im wunderschönen Florida verwandelt Chris Lambton mit seinem Kollegen Chris Grundy das Grundstück eines Hauses in einen schicken Außenwohnbereich. Die Veranda überzeugt nicht nur mit einem traumhaften Blick auf den Golf von Mexiko, sondern dank dem Garten-Retter auch mit Bartisch, innovativer Beleuchtung, einer Feuerstelle und vielen grünen Pflanzen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.