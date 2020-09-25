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Die Garten-Retter

Lounge mit Blick aufs Meer

HGTVFolge vom 25.09.2020
Lounge mit Blick aufs Meer

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Die Garten-Retter

Folge vom 25.09.2020: Lounge mit Blick aufs Meer

19 Min.Folge vom 25.09.2020

Im wunderschönen Florida verwandelt Chris Lambton mit seinem Kollegen Chris Grundy das Grundstück eines Hauses in einen schicken Außenwohnbereich. Die Veranda überzeugt nicht nur mit einem traumhaften Blick auf den Golf von Mexiko, sondern dank dem Garten-Retter auch mit Bartisch, innovativer Beleuchtung, einer Feuerstelle und vielen grünen Pflanzen.

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