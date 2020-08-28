Die Garten-Retter
Folge vom 28.08.2020: Wohnzimmer im Freien
19 Min.Folge vom 28.08.2020
Der Lifestyle-Experte Chris Lambton spürt den chaotischen Garten von Feuerwehrmann Miguel und seiner Freundin Stephanie auf. Das Paar bekommt von ihm in nur zwei Tagen das ultimative Outdoor-Wohnzimmer! Der Garten verwandelt sich mit Pergola, Lounge-Sofa, Betontisch mit Feuerstelle samt Getränkehalter und Mäuerchen mit Sitzbank in einen gemütlichen Treffpunkt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.