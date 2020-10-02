Die Garten-Retter
Folge vom 02.10.2020: Traumgarten mit Baumhaus
19 Min.Folge vom 02.10.2020
Chris Lambton und Chris Grundy verwandeln einen öden Garten in Florida in ein Urlaubsparadies - mit zweistufiger Terrasse und gemütlichen Liegestühlen, einem Beachvolleyball-Feld und einem Gästehaus in luftiger Höhe. Das Baumhaus inmitten von Palmen wird zu einem einzigartigen Gästezimmer mit Scheitholz-Themenwand und Wandregal sowie einer Ausziehcouch.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.