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Die Garten-Retter

Traumgarten mit Baumhaus

HGTVFolge vom 02.10.2020
Traumgarten mit Baumhaus

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Die Garten-Retter

Folge vom 02.10.2020: Traumgarten mit Baumhaus

19 Min.Folge vom 02.10.2020

Chris Lambton und Chris Grundy verwandeln einen öden Garten in Florida in ein Urlaubsparadies - mit zweistufiger Terrasse und gemütlichen Liegestühlen, einem Beachvolleyball-Feld und einem Gästehaus in luftiger Höhe. Das Baumhaus inmitten von Palmen wird zu einem einzigartigen Gästezimmer mit Scheitholz-Themenwand und Wandregal sowie einer Ausziehcouch.

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