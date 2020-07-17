Die Garten-Retter
Folge vom 17.07.2020: Mama Kim kocht koreanisch
20 Min.Folge vom 17.07.2020
Der chaotische und volle Garten von Julia braucht eine neue Struktur. Matt Blashew und das Team nehmen es mit kaputten Gartenmöbeln und unebenen Pflastersteinen auf und verwandeln den Garten in eine Tiki-Bar mit Außenküche und üppigen Pflanzen für modernen Urban-Jungle-Flair.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.