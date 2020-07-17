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Die Garten-Retter

Mama Kim kocht koreanisch

HGTVFolge vom 17.07.2020
Mama Kim kocht koreanisch

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Die Garten-Retter

Folge vom 17.07.2020: Mama Kim kocht koreanisch

20 Min.Folge vom 17.07.2020

Der chaotische und volle Garten von Julia braucht eine neue Struktur. Matt Blashew und das Team nehmen es mit kaputten Gartenmöbeln und unebenen Pflastersteinen auf und verwandeln den Garten in eine Tiki-Bar mit Außenküche und üppigen Pflanzen für modernen Urban-Jungle-Flair.

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