Fitte Knochen statt morsches HolzJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 19.06.2020: Fitte Knochen statt morsches Holz
20 Min.Folge vom 19.06.2020
Matthew Blashaws neues Garten-Projekt befindet sich in Kansas City, Missouri, wo eine morsche Terrasse in einem kleinen und sonnigen Garten in einen malerischen Außenbereich verwandelt werden soll. Er und sein Team bauen eine Pergola mit Markise, einem Outdoor-Sofa und einer modernen Feuerstelle. Die Pflanzen verleihen dem Garten einen mediterranen Look.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.