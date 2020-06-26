Die Garten-Retter
Folge vom 26.06.2020: Biergarten de luxe
20 Min.Folge vom 26.06.2020
Peter und Leanna sind im Baumarkt auf der Mission nach einem Katzenklodach, als Matt Blashaw ihnen aufspürt. Er begleitet die beiden in ihren kleinen und überfüllten Garten, der an Peters Start-up Brauerei angelehnt sein soll. Matts Aufgabe ist es, den Garten in einen Biergarten zu verwandeln, der zum Feiern und Relaxen einlädt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.