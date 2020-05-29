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Die Garten-Retter

Der Hochzeits-Garten

HGTVFolge vom 29.05.2020
Der Hochzeits-Garten

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Die Garten-Retter

Folge vom 29.05.2020: Der Hochzeits-Garten

20 Min.Folge vom 29.05.2020

Ein Paar verbringt seine freie Zeit lieber drinnen als draußen, denn der Garten ist wenig einladend. Matt stellt sich der Herausforderung: Er entwirft eine Terrasse mit einem großen Essbereich und einer Feuerstelle mit Outdoor-Sofa. Der kleine Brunnen in der Mitte des Gartens wird zum Highlight, genauso wie die Pergola mit einer maßgefertigten Bar im industriellen Stil.

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