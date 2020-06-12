Die Garten-Retter
Folge vom 12.06.2020: Ein Kompost für die Feen
20 Min.Folge vom 12.06.2020
Matt Blashew trifft im Baumarkt in Kansas City auf Sophie, die Hilfe bei ihrem feuchten und unbenutzten Garten benötigt. Ihr neuer Garten bekommt ein große Travertinterrasse und eine Sitzecke mit Feuerstelle im englischen Landhausstil. Ihr neuer Wohlfühlgarten für Feen ist zum Greifen nah.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
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