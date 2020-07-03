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Die Garten-Retter

Die Sägetherapie

HGTVFolge vom 03.07.2020
Die Sägetherapie

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Die Garten-Retter

Folge vom 03.07.2020: Die Sägetherapie

20 Min.Folge vom 03.07.2020

Katy und Juan möchten mehr Leben in ihren Garten bringen, denn aktuell ist er leer und langweilig. Weil die beiden wenig Fantasie haben, plant Matt Blashew ihren Outdoor-Bereich. Er baut eine riesige Kiesterrasse, sowie eine moderne Pergola mit Platz für einen Ess- und Loungebereich. Lebendig wird der Garten durch eine Boccia-Bahn und vielen Pflanzen und Sträuchern.

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