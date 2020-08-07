Die Garten-Retter
Folge vom 07.08.2020: Die rosa Terrasse
20 Min.Folge vom 07.08.2020
Lisa und Chad renovieren ihr komplettes Haus in Orange County, Kalifornien. Zeit für den Garten blieb noch keine. Die perfekte Voraussetzung für Matt Blashaw! Der Garten-Retter und sein Team verwandeln den kleinen Garten in einen modernen Rückzugsort, der in verschiedene Bereiche unterteilt wird - darunter ein Essbereich, eine Grill-Insel, eine Feuerstelle und maßgeschneiderte Liegestühle.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.