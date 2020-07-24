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Die Garten-Retter

Backstein und Pizza-Ofen

HGTVFolge vom 24.07.2020
Backstein und Pizza-Ofen

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Die Garten-Retter

Folge vom 24.07.2020: Backstein und Pizza-Ofen

20 Min.Folge vom 24.07.2020

Kristen und Andrew haben ein Haus gekauft und renovieren es. Für den Garten blieb noch keine Zeit. Die Garten-Retter befreien den Outdoor-Bereich von einem einsamen Baum und bauen dafür eine Terrasse und eine Feuerstelle. Gekrönt wird das Design mit Möbeln in antikem Look, einem Pizzaofen und einer modernen Lamellenwand.

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