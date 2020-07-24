Die Garten-Retter
Folge vom 24.07.2020: Backstein und Pizza-Ofen
20 Min.Folge vom 24.07.2020
Kristen und Andrew haben ein Haus gekauft und renovieren es. Für den Garten blieb noch keine Zeit. Die Garten-Retter befreien den Outdoor-Bereich von einem einsamen Baum und bauen dafür eine Terrasse und eine Feuerstelle. Gekrönt wird das Design mit Möbeln in antikem Look, einem Pizzaofen und einer modernen Lamellenwand.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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