Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Garten-Retter

Der Zen-Fluss

HGTVFolge vom 10.07.2020
Der Zen-Fluss

Der Zen-FlussJetzt kostenlos streamen

Die Garten-Retter

Folge vom 10.07.2020: Der Zen-Fluss

20 Min.Folge vom 10.07.2020

Emily und Bryan haben einen richtigen Albtraumgarten. Der Außenbereich ist vertrocknet und in der Mitte steht ein alter Schuppen. Matt und die Crew verleihen dem Garten einen neuen Look und nutzen den Schuppen für eine Überraschung: Sie bauen ihn zu einem Wohlfühlort um, außerdem entwerfen sie eine neue Pergola und ein Wasserspiel. Der Garten ist nicht wieder zu erkennen!

Alle verfügbaren Folgen