Die Garten-Retter
Folge vom 10.07.2020: Der Zen-Fluss
20 Min.Folge vom 10.07.2020
Emily und Bryan haben einen richtigen Albtraumgarten. Der Außenbereich ist vertrocknet und in der Mitte steht ein alter Schuppen. Matt und die Crew verleihen dem Garten einen neuen Look und nutzen den Schuppen für eine Überraschung: Sie bauen ihn zu einem Wohlfühlort um, außerdem entwerfen sie eine neue Pergola und ein Wasserspiel. Der Garten ist nicht wieder zu erkennen!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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