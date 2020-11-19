Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Stressed out

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 19.11.2020
24 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 6

Ein 38-jähriger Schichtarbeiter läuft aufgrund eines heftigen Migräneanfalls gegen die Eingangstür der Gemeinschaftspraxis. Seine chronischen Kopfschmerzen lassen mittlerweile nicht nur seine Arbeitsmoral, sondern auch seine familiäre Situation und Gesundheit kollidieren. Während ein Tumor-Verdacht im Raum steht, kämpft gleichzeitig ein junges Ehepaar gegen den Alltagstrott nach der großen Traumhochzeit ...

SAT.1
