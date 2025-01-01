Die Gemeinschaftspraxis
Folge 35: Juckreiz as hell
23 Min.Ab 6
Ein 14-jähriges Mädchen hat am ganzen Körper juckende Quaddeln. Als dann noch herauskommt, dass sie auch Chlamydien hat, stehen ihre Familie und das Praxisteam vor einem Rätsel. Welches gravierende Geheimnis hat die Schülerin vor ihren Eltern?
