Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 1Folge 35
Folge 35: Juckreiz as hell

23 Min.Ab 6

Ein 14-jähriges Mädchen hat am ganzen Körper juckende Quaddeln. Als dann noch herauskommt, dass sie auch Chlamydien hat, stehen ihre Familie und das Praxisteam vor einem Rätsel. Welches gravierende Geheimnis hat die Schülerin vor ihren Eltern?

SAT.1
