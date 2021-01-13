Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 24 vom 13.01.2021
23 Min. Ab 6

Eine schwangere Frau kommt mit ihrem Mann in die Praxis: Der bisher kerngesunde Fliesenleger ist teilnahmslos, erkennt Frau und Kind nicht mehr und glaubt, er sei schon tot. Was steckt hinter den kuriosen Symptomen? - Ein Fluglotse hat starke Schmerzen in der Bauchgegend und Durchfall. Der Hausarzt meint: eine Lebensmittelvergiftung! Doch bei der Behandlung stoßen die Ärzte der Gemeinschaftspraxis auf ein Geheimnis, das viel tiefer geht ...

