Die Gemeinschaftspraxis
Folge 27: So ein Mist
24 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 12
Herzinfarktpatient Marko schleppt sich mit Bauchkrämpfen und mit einem riesigen Teddybären im Arm in die Gemeinschaftspraxis. Was ist dran an seiner Behauptung, seine eigene Ehefrau wolle ihn vergiften? - Was verheimlicht der an der Mondscheinkrankheit erkrankte Levi seiner besorgten Mutter? Weshalb bringt sich der Teenager in Lebensgefahr, indem er am helllichten Tag und ohne seinen lebenswichtigen UV-Schutz-Anzug das Haus verlässt?
