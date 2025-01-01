Die Gemeinschaftspraxis
Folge 39: Bürostuhlhengst
23 Min.Ab 6
Der 28-jährige Thorsten wird von seiner Freundin Sina (26) auf einem Bürostuhl in die Praxis gefahren: Er kann seine Beine plötzlich nicht mehr bewegen! Ist der junge Mann gelähmt? - Die neunjährige Emilia hat mit Mamas Haarfärbemittel Friseur gespielt - jetzt hat sie fiesen Ausschlag an den Händen und Fieber! Reagiert das Mädchen etwa allergisch auf das Mittel?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1