SAT.1Staffel 1Folge 31vom 04.11.2020
Folge 31: Schwer besorgt

23 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 12

Ein Teenager kommt mit roten Flecken auf der Hose und Schmerzen im Intimbereich in die Praxis, will aber nicht sagen, was passiert ist. Zudem hat er seit dem letzten Arztbesuch stark zugenommen. Was hat es mit seiner Verletzung auf sich? - Als ein junger Mann nach einem Jogging-Unfall in Fetisch-Unterwäsche in die Praxis kommt, wird schnell klar, dass er seiner Freundin etwas verheimlicht. Wenig später ist er auch noch in einen kuriosen Sex-Unfall verwickelt.

SAT.1
