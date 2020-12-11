Vicky und die starken MännerJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 22: Vicky und die starken Männer
24 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 6
Ein junges Pärchen kommt nach einem Sexunfall in die Gemeinschaftspraxis. Die beiden haben experimentiert, weil der 25-Jährige an Erektionsstörungen leidet. Was steckt dahinter? - Eine alleinerziehende Mutter ist beim Fahrradfahren gestürzt - Sekundenschlaf! Das Praxisteam untersucht sie von Kopf bis Fuß und stellt eine Diagnose, mit der niemand gerechnet hätte.
Die Gemeinschaftspraxis
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1