Die Gemeinschaftspraxis
Folge 20: Arbeitsleiden
24 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 6
Ein Malerazubi kommt wiederholt mit blutigen Verletzungen in die Gemeinschaftspraxis. Sein älterer Bruder glaubt, dass er sich die Verletzungen selbst zufügt und damit seine Ausbildung im Betrieb gefährdet. Eine Studentin bricht mit Schmerzen in der Brust zusammen. Leidet sie am psychischen Stress durch ihre Abschlussarbeit, die sie gerade schreibt? Oder steckt eine organische Erkrankung dahinter?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1