Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Arbeitsleiden

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 17.09.2020
Arbeitsleiden

ArbeitsleidenJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 20: Arbeitsleiden

24 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 6

Ein Malerazubi kommt wiederholt mit blutigen Verletzungen in die Gemeinschaftspraxis. Sein älterer Bruder glaubt, dass er sich die Verletzungen selbst zufügt und damit seine Ausbildung im Betrieb gefährdet. Eine Studentin bricht mit Schmerzen in der Brust zusammen. Leidet sie am psychischen Stress durch ihre Abschlussarbeit, die sie gerade schreibt? Oder steckt eine organische Erkrankung dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen