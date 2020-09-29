Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 23vom 29.09.2020
Folge 23: Gelbes Wunder erleben

23 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12

Eine junge Frau, die ihr Gesicht hinter einem Motorradhelm verbirgt, verlässt fluchtartig die Gemeinschaftspraxis. Als ihre Mutter sie doch noch überzeugen kann, sich behandeln zu lassen, steht ein schlimmer Verdacht im Raum. - Ein Teenager leidet unter einem starken, scheinbar willkürlich auftretenden Juckreiz. Hat er "nur" Flöhe oder steckt eine viel ernsthaftere Ursache hinter seinen Qualen?

SAT.1
