Die Gemeinschaftspraxis
Folge 17: Bauchgefühl
24 Min.Folge vom 23.09.2020Ab 12
Ein 16-jähriges sportliches Mädchen hat extrem abgenommen und plötzlich starke Bauchschmerzen, einen erhöhten Puls und Blutdruck. Als sich dann noch ihr Urin dunkel verfärbt, haben die Ärzte einen schlimmen Verdacht. Schwebt die Schülerin in Lebensgefahr?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1