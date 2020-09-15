Die Gemeinschaftspraxis
Folge 18: Gartenfreuden
23 Min.Folge vom 15.09.2020Ab 6
Die 42-jährige Andrea wird von ihrem Sohn Toni mit Handschellen in die Gemeinschaftspraxis geschleppt. Laut Aussage des Teenagers ist seine Mutter im Garten fast zusammengebrochen - und das nicht zum ersten Mal! Die beurlaubte Polizistin weigert sich jedoch vehement, freiwillig zum Arzt zu gehen. Was verheimlicht sie vor ihrem Sohn? Und weshalb wird der Teenager von Gewissensbissen geplagt?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1