Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Der Verlorene Penis

SAT.1Staffel 1Folge 34vom 13.11.2020
Der Verlorene Penis

Der Verlorene PenisJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 34: Der Verlorene Penis

23 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12

Ein junges Paar will das Feuer unter der Bettdecke mit einem Besuch in der Gemeinschaftspraxis neu entfachen. Doch was steckt wirklich hinter der Unlust der beiden? Die Experten eilen zur Rettung des Coitus! - Mutter Bine ist geschockt, als ihre sonst so brave Tochter Alena übertrieben sexy gestylt in der Gemeinschaftspraxis auftaucht und bei der Gynäkologin die Pille verlangt. Aber warum will das junge Mädchen während der Untersuchung ihre Sonnenbrille nicht absetzen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen