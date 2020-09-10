Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Die Grünzeugsdiät

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 10.09.2020
Die Grünzeugsdiät

Die GrünzeugsdiätJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 7: Die Grünzeugsdiät

23 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 6

Eine 37-jährige Frau kommt mit verwaschener Sprache und unsicherem Gang in die Praxis. Der Arzt kann einen Schlaganfall ausschließen. Als die Mutter der Patientin bald darauf mit exakt denselben Symptomen vor ihm steht, wird der Allgemeinmediziner vor ein großes Rätsel gestellt. Was ist mit den beiden Frauen los?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen